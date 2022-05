Torino, il pagellone di fine anno: Vanja 5, il serbo fallisce la sua occasione

Dopo esser partito da indiscusso titolare ha terminato la stagione in panchina dopo una serie di errori decisivi

PARTITA FLOP - Ad Udine il 6 febbraio Vanja gioca probabilmente la partita peggiore del campionato. In entrambi i gol dei friulani è decisivo: sulla punizione di Molina è in netto ritardo, poi regala il pallone e fa fallo su Pussetto. Due reti arrivate nel recupero finale che senza mezzi termini hanno fatto perdere un punto al Torino. Le prime avvisaglie della crisi di Vanja si erano però avute il 15 gennaio in Sampdoria-Torino 1-2, quando i suoi errori per fortuna dei granata non incisero sul risultato. Un suo rinvio sbagliato, tuttavia, finì per causare il gol del vantaggio dei blucerchiati.

VOTO - Vanja non può meritare una sufficienza. Dopo una prima parte di campionato dignitosa, perde la bussola all'inizio del girone di ritorno. Dal 6 marzo (giorno di Bologna-Torino) in poi, Vanja ha rivisto il campo solo in due occasioni: in Torino-Spezia, a causa di un malanno dell'albanese, e in Atalanta-Torino, per scelta tecnica di Juric (il tecnico in quell'occasione disse di averlo voluto utilizzare per sfruttare l'arma tattica dei suoi rilanci, che sono i più lunghi del campionato). Ma in generale per un portiere partire titolare e finire come riserva è sinonimo di bocciatura.