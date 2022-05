Torino, il pagellone di fine anno: Izzo 6, a lungo fuori ma torna e dà l’esempio

Nonostante una lunga parte di stagione vissuta da spettatore, il difensore centrale campano si è ripreso il posto nel finale giocando bene

Federico De Milano

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di fine anno: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2021/2022. Buona lettura.

La stagione di Armando Izzo non è certamente stata la migliore da quando indossa la maglia granata. Il centrale campano ha avuto un inizio di campionato davvero complesso e dopo le prime due giornate di Serie A nelle quali è sceso in campo non ha più trovato spazio fino al 29° turno salvo due ingressi per gli ultimissimi minuti di gara alla 12^ e alla 15^ giornata. Dopo che però è riuscito a riconquistarsi la fiducia di mister Juric, Izzo ha dimostrato di essere un professionista serio e ha dato l'esempio ai compagni di reparto in un momento in cui c'era bisogno del suo aiuto. È stato lo stesso allenatore del Toro, in seguito all'ultima partita contro la Roma, a definirlo un esempio per il resto del gruppo.

PARTITA FLOP - La partita peggiore di Izzo è stata la trasferta di Firenze. Si tratta della seconda giornata di campionato e il Torino venne sconfitto 2-1 dai padroni di casa della Fiorentina. In quel match il difensore ex Genoa ha sulle spalle il peso di due errori in entrambe le occasioni che hanno portato alle reti della formazione viola. Probabilmente fu proprio anche quella serata storta a influire sul giudizio di Juric e a negare il campo a Izzo per così tanto tempo.

PARTITA TOP - Il match migliore disputato da Izzo in questa stagione ci sentiamo di dire che sia stato quello disputato sul campo della Salernitana. In quella gara della 31^ giornata, vinta dal Toro 0-1, il difensore classe 1992 ha messo in piedi una prova che ha ricordato il miglio Izzo, quello ammirato ai tempi di Mazzarri e che faceva gola a molte squadre di alto livello. La sfida contro la Salernitana ha visto un Izzo attento e in grado di offrire garanzie a tutto il reparto arretrato.

VOTO - In conclusione il voto più giusto da assegnare alla stagione di Armando Izzo è 6. Il numero 5 granata merita la sufficienza per ciò che ha dimostrato sul campo se si escludono le prime due gare dell'anno dove non fu all'altezza. Il lungo periodo lontano dalle rotazioni di Juric aveva fatto pensare anche ad un suo addio a gennaio ma il difensore napoletano ha rifiutato tutte proposte (Salernitana e Cagliari) e lottando si è ripreso un posto importante in questo Torino.