Torino, il pagellone di fine anno: Lukic 7.5, imprescindibile in mezzo al campo

Luca Sardo

Terminata la stagione, su Toro News torna l'appuntamento con i pagelloni di fine anno: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma la stagione 2021/2022. Buona lettura.

Sasa Lukic questa stagione con l’arrivo di Ivan Juric è diventato ancora più imprescindibile per il Torino. 35 sono state le presenze del centrocampista serbo in questa serie A su un totale di 38 partite: le uniche tre gare saltate sono state due per squalifica per somma di ammonizioni (10 sono infatti i cartellini gialli del serbo) e una a causa dell’influenza.

PARTITA TOP - Tra le migliori partite disputate dal serbo c’è il match con lo Spezia andato in scena sabato 23 aprile. Contro i liguri il Torino ha vinto 2-1 grazie alla sua doppietta: dopo aver trasformato il suo primato calcio di rigore in stagione, il numero 10 con una gran botta di sinistro ha messo a segno il secondo gol che ha permesso ai granata di portare a casa i tre punti.

PARTITA FLOP - Una delle partite flop di Lukic è stata quella con la Cremonese in Coppa Italia. In mezzo al campo il numero 10 è stato poco preciso e non è riuscito a dare qualità nell’impostazione della manovra offensiva della squadra granata. Quella in Coppa Italia contro la squadra lombarda è stata una delle rare partite insufficienti giocate da Sasa Lukic.

VOTO - Lukic è stato tra i migliori granata di tutta la stagione: il suo voto è un 7.5. Il tecnico croato ha esaltato le caratteristiche del suo numero 10 e il serbo è stato durante tutto il corso della stagione imprescindibile per il Torino.