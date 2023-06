Torino, il pagellone di fine anno: Ricci 7,5, tanta qualità e voglia di crescere

Samuele Ricci, partita top: Empoli-Torino — Le prestazioni positive di Samuele Ricci nel corso della stagione sono state numerosissime e spesso è stata proprio la sua grande tecnica e visione del gioco ad aver trascinato i granata alla vittoria. Nello specifico, una partita in cui le sue spiccate capacità individuali hanno permesso ai granata di salvare il risultato è stata proprio Empoli-Torino. Il match, disputato lo scorso Gennaio al Castellani, ha visto fino al 80' la formazione di casa in vantaggio per 2-0. Fino a quel momento sembrava si trattasse di una partita già decisa e quasi impossibile da cambiare. A caricarsi sulle spalle la squadra nel momento decisivo è stato proprio il grande ex dell'incontro, Samuele Ricci, che prima con un grandissimo inserimento su cross di Vojvoda colpisce clamorosamente il palo con il tacco, ma non demorde e all' '82 arriva il suo primo gol in granata, che sposta il risultato sul 2-1, alimentando le speranze dei granata. Infatti pochi minuti dopo con la rete di Sanabria i ragazzi di Juric riescono a pareggiare il match. In occasione di quella partita il classe 2001 ha disputato una gara da vero leader e trascinatore a tutto campo.

Samuele Ricci, partita flop: Torino-Salernitana — Una prestazione in cui il gioiellino granata non ha affatto brillato è stata durante Torino-Salernitana, lo scorso Aprile. Il match, disputato al Grande Torino, è terminato 1-1, dove proprio una palla persa da Ricci sulla pressione di Nicolussi Caviglia ha portato la Salernitana in vantaggio con il gol di Vilhena. Il centrocampista granata alla fine del primo tempo è poi dovuto uscire a causa di un infortunio ad un polpaccio.

Ricci, il pagellone di fine stagione: il voto — In conclusione il voto che la redazione di Toro News si sente di assegnare al campionato condotto da Samuele Ricci è un importante 7,5. Questa annata è stata quella dell'esplosione per il centrocampista granata, che ha dimostrato partita dopo partita di possedere enormi margini di miglioramento. La sua costante grinta, dedizione e voglia di mettersi in gioco hanno portato il giocatore a diventare un tassello fondamentale per il centrocampo, ed infatti quando manca la sua assenza si sente ed è pesante. Il futuro del club passa proprio per giocatori di spessore come Samuele Ricci, giovani e di prospettiva, il cui destino è ancora tutto da scrivere.