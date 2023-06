Torino, il pagellone di fine anno: Rodriguez 7, pilastro del reparto arretrato

L'annata 2022/23 è stata la stagione della consacrazione per Ricardo Rodriguez. Arrivato nel 2020 dal Milan, si è messo sin da subito a disposizione della squadra. Dal suo arrivo in granata l'impegno e la costante perseveranza hanno permesso lui di scalare le gerarchie, mostrandosi sempre più come un punto fermo ed un esempio per i nuovi arrivati. Non a caso ad Agosto, mister Juric ha deciso di affidare lui la fascia di capitano, un peso non da poco per il difensore svizzero, che ha saputo gestire con massima serietà tale impegno. Durante il campionato Rodriguez ha disputato ben 35 gare totali in serie A, mentre in Coppa Italia ha giocato 3 partite. Nonostante tra le sue caratteristiche più note si presenti la spiccata precisione sia nei calci piazzati che nei cross, questa stagione il difensore non è riuscito a segnare o regalare assist.