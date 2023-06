Torino, il pagellone di fine anno: Vieira sv, solo 14 i minuti giocati

Arrivato nella sessione di mercato invernale con la formula del prestito concordata nell'ambito dello scambio con Emirhan Ilkhan (QUI i dettagli), Ronaldo Vieira non è riuscito a dimostrare il suo valore con la maglia granata. Il 31 gennaio è arrivata l'ufficialità dello scambio, il 2 febbraio - in occasione del match tra Torino e Udinese - Juric lo ha subito fatto esordire, poi però l'infortunio rimediato in allenamento una lesione al tendine del bicipite femorale sinistro che lo ha costretto a saltare praticamente tutto il resto della stagione. Dopo i tredici minuti collezionati con l'Udinese, Vieira è stato impiegato dal tecnico nuovamente contro il Verona il 14 maggio per un minuto.