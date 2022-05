Torino, il pagellone di fine anno: Vojvoda 7, uno dei più cresciuti

Il cambio di fascia lo ha fatto migliorare: nella seconda parte di stagione, sulla sinistra, Vojvoda ha fatto vedere tutto il suo valore

Mergim Vojvoda è stato tra i migliori giocatori granata di questa stagione. Partito ad inizio anno come seconda scelta (i titolari sulle fasce erano Ola Aina sulla fascia sinistra e Singo sulla destra), nella seconda parte di campionato l'esterno kosovaro si è conquistato il posto spodestando il nigeriano ed è diventato un'arma in più per la squadra di Juric.

PARTITA TOP - Tra le migliori partite disputate da Vojvoda con la maglia granata in questa stagione c'è il match con il Verona. Nella penultima giornata di questo campionato, i granata hanno sconfitto i gialloblù al Bentegodi: decisiva è stata la giocata di Brekalo arrivata su un assist proprio di Vojvoda. Sulla sinistra ha annullato De Paoli e l'esterno kosovaro è stato molto propositivo in fase offensiva mettendo in mezzo traversoni insidiosi per la retroguardia gialloblù.