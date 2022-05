Torino, il pagellone di fine anno: Zima 6.5, una bella scoperta per il futuro

Il difensore arrivato la scorsa estate ha dimostrato di avere un buon potenziale: potrebbe diventare il futuro sostituto di Bremer

La stagione di David Zima si può annoverare tra le sorprese giovanili. Il difensore granata è arrivato in estate, senza particolari clamori, ed ha cominciato a lavorare insieme a Juric per riuscire a crescere, essendo soltanto un classe 2000 di appena 21 anni. Nel corso dell'anno è migliorato e quando è stato chiamato in causa si è adattato in diverse posizioni, per poi scoprirsi anche un buon sostituto al centro della difesa. Un bel messaggio in vista del futuro, in cui potrà essere tenuto in considerazione anche per la posizione di centrale l'anno prossimo.