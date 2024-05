Torino, il pagellone di fine stagione: Popa e Passador senza voto

La stagione di Popa e Passador non è effettivamente mai iniziata. Il primo è arrivato a Torino la scorsa estate a parametro zero dal FC Voluntari (Romania) e ha vissuto un'intera stagione da terzo portiere, senza però mai debuttare. Passador ha iniziato la stagione 23/24 al Rimini in Serie C, dove ha trovato una sola presenza in Coppa. A gennaio è rientrato dal prestito e si è aggregato alla banda di Juric, senza mai scendere in campo.

Popa e Passador, il pagellone di fine stagione: il voto

Zero minuti disputati sia per Popa che per Passador, che non hanno mai partecipato attivamente alla stagione del Torino. Il voto finale è dunque nullo per entrambi. Ora resta solo da capire se rimarranno ancora al Torino nella prossima stagione o se verranno ceduti in prestito per trovare minutaggio.