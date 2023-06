Torino, il pagellone di fine stagione: Seck 5.5, non ha trovato continuità

Demba Seck in questa stagione non è mai riuscito ad incidere con la maglia granata. Tanta è stata la concorrenza in attacco e per questo il senegalese non è riuscito a dare tanta continuità alle sue prestazioni: sono state 19 le presenze collezionate dal giocatore del Toro in campionato (per un totale di 512 minuti) e 3 in Coppa Italia. Zero invece sia il bottino dei gol e degli assist fatti dall'ex calciatore della Spal.