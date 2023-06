Torino, il pagellone di fine stagione: Zima 6, gli infortuni lo hanno ostacolato

Zima, partita flop: Salernitana-Torino

Una prestazione insufficiente del giocatore granata è stata in occasione del pareggio del Torino per 1-1 contro la Salernitana in trasferta allo stadio Arechi. Il difensore durante il corso della partita è stato autore di un grave errore di disattenzione in cui ha regalato la palla in fase di impostazione agli avversari: fortunatamente l'errore non è costato caro al Torino di Juric.