Torino, il pagellone di metà stagione: Buongiorno 6, Juric lo responsabilizza

Il difensore classe 1999 sta vivendo una stagione molto importante per lui con la maglia del Toro indossando spesso anche la fascia da capitano

Federico De Milano

Con la sosta invernale su Toro News torna l’appuntamento con i pagelloni di metà stagione: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma le gare fin qui disputate da agosto a novembre. Buona lettura.

Questa stagione per Alessandro Buongiorno rappresenta un punto di svolta nella sua carriera al Torino. Il canterano granata sta vivendo un campionato nel quale sta ricevendo sempre più responsabilità da parte di tutta la società, un esempio è la fascia da capitano che si trova spesso sul suo braccio (o su quello di Rodriguez) dopo l'iniziale ammutinamento estivo di Lukic. Buongiorno è spesso anche colui che ci mette la faccia nelle dichiarazioni postpartita al termine di una sconfitta. La sua stagione sta procedendo abbastanza bene anche se alcuni errori andrebbero ancora un po' limati.

Partita top: Torino-Lazio 0-0 — La miglior partita di Buongiorno è probabilmente quella del 20 agosto contro la Lazio. Il centrale granata in quel match ha disputato un'ottima prova in mezzo alla difesa a 3 di Juric con ai suoi fianchi Djidji e Rodriguez. Quella sera il numero 4 del Toro si è trovato a fronteggiare un avversario scomodo come il grande ex Ciro Immobile. Il risultato è stato misero per l'attaccante della Lazio che per tutti e 90 i minuti non è riuscito a creare molte occasioni da gol nitide grazie alle ottime marcature offerte da Buongiorno. In quel match è riuscito anche in diverse circostanze ad anticipare i passaggi per il centravanti napoletano dimostrando eccellenti doti di lettura. Il risultato finale di 0-0 testimonia infatti la bravura della difesa in questo match.

Partita flop: Bologna-Torino 2-1 — Una partita che Buongiorno ha steccato, come tutto il resto dei compagni è stata quella di Bologna, la sconfitta più recente per i granata e che ha interrotto un momento di forma positivo della squadra. In questo match il difensore classe 1999 è stato schierato come braccetto di sinistra perché al centro giocava Schuurs. Tutta la partita per i granata non è stata semplice, nonostante siano passati in vantaggio, ma in particolar modo la ripresa ha rappresentato un momento di gioco complesso per i granata. Buongiorno in particolare h avuto difficoltà a contenere Ferguson prima e Orsolini dopo. Quest'ultimo in particolare in un'azione è riuscito ad ingannare il capitano del Toro facendogli credere che il pallone stesse uscendo salvo poi anticiparlo e per poco non trovando la via del gol.

Buongiorno, il pagellone di metà stagione: il voto — In definitiva il voto che ci sentiamo di dare a Buongiorno è un 6 pieno. La sufficienza se la merita per quello che ha fatto vedere e per la crescita che sta dimostrando ogni giorno. Juric si fida molto del suo numero 4 e spende sempre parole al miele per lui trovandosi al termine della scorsa annata anche costretto a "scusarsi" per averlo fatto giocare a suo avviso troppo poco. Anche la società si fida molto di Ale che è un lavoratore serio e grazie a questa sua dote può migliorare ancora per limare quegli errori individuali che una volta cancellati gli consentiranno di avere anche valutazioni maggiori.