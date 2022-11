Torino, il pagellone di metà stagione: Ilkhan 6, margini di crescita importanti

Emirhan Ilkhan non ha ancora trovato spazio in squadra, per essere pronto deve continuare il suo percorso di crescita insieme a Ivan Juric

Beatrice Andreello

Con la sosta invernale su Toro News torna l’appuntamento con i pagelloni di metà stagione: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma le gare fin qui disputate da agosto a novembre. Buona lettura.

All'annuncio del suo acquisto durante la sessione estiva del calciomercato, tutti i riflettori si erano spostati su Emirhan Ilkhan. Classe 2004, è arrivato al Toro nonostante i tifosi della sua ex squadra, il Besikstas, e compresa la società stessa, avrebbero preferito che rimanesse in Turchia. Si è preso la sua carriera in spalle e a soli 18 anni si è spostato a Torino alla corte di Ivan Juric. In quattro mesi circa di campionato, nonostante le poche presenze fin qui realizzate, ha lasciato intravedere sprazzi di qualità interessanti e margini di miglioramento che possono essere molto importanti con il giusto lavoro in allenamento.

Partita top: Torino-Lecce 1-0 — Per Emirhan Ilkhan non c'è dubbio che Torino-Lecce sia stata la sua migliore partita: per il classe 2004, infatti, è stata la sua prima partita da titolare con la maglia del Toro, e per di più sul campo dello Stadio Olimpico Grande Torino. In questo modo, ha avuto fin da subito il contatto con l'atmosfera granata interna ed esterna alla squadra. Contro i giallorossi, il giocatore ha dimostrato di avere personalità, facendo girare il gioco e molte volte trovando delle vie d'uscita che potessero essere utili per arrivare a delle occasioni da gol, provando anche lui stesso con due conclusioni dalla distanza.

Partita flop: Inter-Torino 1-0 — Se la gara contro il Lecce ha avuto soltanto note positive, nella carriera di qualsiasi giocatore ci sono anche delle cadute: per Emirhan Ilkhan, al momento, la partita con la prestazione meno convincente è stata quella a San Siro contro l'Inter. Proprio da un suo errore in marcatura, infatti, i nerazzurri ne hanno approfittato e hanno segnato con Brozovic la rete che ha portato poi alla vittoria dei padroni di casa. Un errore che è costato un punto alla squadra, ma che per il giovane centrocampista turco significa un ulteriore incentivo per continuare a lavorare in allenamento e fare sempre meglio. Lui stesso, infatti, al termine della gara si era poi così scusato con i tifosi granata, sui social: "Sono molto dispiaciuto per la conseguenza del mio errore. Continuerò a lavorare sempre di più credendo e sapendo che gli errori ci insegnino nuove lezioni. Sono in buona salute, vi ringrazio molto per i vostri sinceri messaggi e supporti".

Ilkhan, il pagellone di metà stagione: il voto — Alla fine della prima parte di stagione, quindi, il voto di Ilkhan, in relazione alle 4 presenze ottenute fino ad oggi, non può che essere sufficiente: un 6 pieno che dimostra come, nonostante la giovane età, il centrocampista granata possa ancora avere molto tempo a disposizione per migliorare, e soprattutto per poterlo fare con qualificati preparatori, tra cui lo stesso Ivan Juric, che ha sempre speso buone parole verso il turco. Non ha trovato molto spazio nella prima parte di campionato - l'allenatore croato aveva preferito poi Adopo a lui - ma a gennaio, dopo la sosta Mondiali, per Emirhan Ilkhan la ripresa della stagione potrà rappresentare un nuovo trampolino di lancio.