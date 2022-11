Torino, il pagellone di metà stagione: Lazaro 6.5, corsa e qualità

L'esterno austriaco ha scalato le gerarchie conquistandosi un posto da titolare sulla fascia

Luca Sardo

Con la sosta invernale su Toro News torna l’appuntamento con i pagelloni di metà stagione: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma le gare fin qui disputate da agosto a novembre. Buona lettura.

Tra le note positive di questa prima parte di stagione c'è sicuramente Valentino Lazaro. L'esterno arrivato in prestito con diritto di riscatto dall'Inter ha scalato le gerarchie e ormai è lui il titolare: sono 11 (su un totale di 15 gare di campionato) le gare in cui Lazaro è partito dal primo minuto. Dopo un inizio di campionato sottotono, una volta ritrovata la migliore condizione fisica, l'austriaco si è dimostrato un valore aggiunto in grado di giocare indifferentemente su entrambe le fasce.

Partita top: Milan-Torino 2-1 — L'esterno austriaco si è scoperto un ottimo calciatore di palle inattive: contro il Milan - nel match vinto tra le mura del Grande Torino - oltre che una bella prestazione, il numero 19 è stato decisivo in occasione del vantaggio del Torino. La rete dell'1-0 dei granata firmata da Djidji è arrivata proprio dagli sviluppi di un calcio di punizione dalla fascia sinistra calciata molto bene proprio da Valentino Lazaro.

Partita flop: Bologna-Torino 2-1 — La partita peggiore giocata da Lazaro è stata quella persa a Bologna per 2-1 dai granata di Juric. L'esterno austriaco è stato protagonista in negativo in occasione del primo gol firmato da Orsolini: il numero 19 granata ha guardato solamente il pallone perdendo di vista l'attaccante rossoblù che tutto solo ha concluso in porta.

Lazaro, il pagellone di metà stagione: il voto — In generale questa prima parte di stagione di Lazaro è da 6.5. A suon di buone prestazioni, l'esterno di proprietà dell'Inter ha scalato le gerarchie e si è conquistato il posto da titolare. Inoltre ha dimostrato di essere in grado di giocare su entrambe la fasce: nell'ultima gara contro la Roma ad esempio è partito titolare sulla destra, poi dopo l'uscita di Vojvoda è stato spostato sulla sinistra per lasciare Singo sulla fascia opposta. Ora Lazaro - dopo la sosta per i Mondiali in Qatar - è pronto per giocare la seconda parte di stagione da protagonista.