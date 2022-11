Torino, il pagellone di metà stagione: Ricci 6.5, con lui si alza la media punti

Il centrocampista ex Empoli è uno dei giocatori più importanti di tutta la rosa granata e con lui in campo è arrivata una sola sconfitta

Federico De Milano

Con la sosta invernale su Toro News torna l’appuntamento con i pagelloni di metà stagione: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma le gare fin qui disputate da agosto a novembre. Buona lettura.

La stagione di Samuele Ricci ha vissuto momenti di alto livello, nei quali il classe 2001 si è messo in mostra come uno degli uomini più importanti di tutta la rosa granata. Un infortunio durante il riscaldamento del match con l'Atalanta al muscolo soleo della gamba sinistra lo ha tenuto fermo per oltre un mese che è coinciso come il periodo peggiore per tutto il Torino, sia a livello di risultati che a livello di gioco.

Partita top: Torino-Milan 2-1 — Le partite giocate da Ricci ad alto livello non sono poche. Su tutte spicca quella contro il Milan nella quale ha dimostrato di essere un centrocampista completo. Nella sfida vinta lo scorso 30 ottobre contro i rossoneri, il regista granata ha fornito l'ormai solita prestazione di alto livello dal punto di vista della costruzione del gioco. Non solo però, ha saputo anche distinguersi per la buonissima fase difensiva dal momento che è riuscito a fermare egregiamente Brahim Diaz che si è trovato addosso il numero 28 del Torino per tutta la partita. La fantastica prova sia in attacco che in difesa di Ricci ha certamente aiutato il Toro a portare a casa i 3 punti contro il Milan in quel match.

Partita flop: Bologna-Torino 2-1 — Uno dei punti più bassi toccati dal Toro di Juric in questa prima parte di stagione è la trasferta di Bologna. Questa partita persa dai granata ha rallentato il buon momento che tutta la squadra stava vivendo e anche Ricci non è stato all'altezza delle sue altre prestazioni. Si tratta inoltre dell'unica sconfitta del Toro di quest'anno nella quale il regista classe 2001 partiva dal primo minuto. Un paio di errori in uscita palla al piede e una generale mancanza di ispirazione hanno contraddistinto questa sua prestazione.

Ricci, il pagellone di metà stagione: il voto — Il voto finale di Ricci non può che essere sopra la sufficienza: 6,5 è infatti una valutazione che premia le sue prestazioni. Avrebbe potuto meritare senza dubbio anche qualcosa di più ma il mese che ha passato ai box per infortunio ne ha rallentato la crescita nel corso di questo campionato. Ora, passato il periodo in Nazionale con Mancini, potrà tornare agli ordini di Juric per preparare una seconda parte di stagione che lo vedrà senz'altro protagonista.