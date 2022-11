Torino, il pagellone di metà stagione: Rodriguez 6, ordine e tecnica a sinistra

Dal primo minuto o a partita in corso, lo svizzero ha sempre risposto presente con continuità di rendimento, gestendo bene il dualismo con Buongiorno

Redazione Toro News

Già rigenerato dalla cura-Juric nella passata stagione, Ricardo Rodriguez si sta confermando anche quest'anno come risorsa importante sul centro-sinistra della difesa a tre. Il difensore elvetico ha qualità uniche tra i centrali granata, essendo dotato di buona tecnica individuale e grande abilità sui calci piazzati; dal punto di vista caratteriale, inoltre, ha dimostrato di saper gestire in maniera perfetta il dualismo con Buongiorno, suo "rivale" sia a livello di ruolo sia per la fascia di capitano. Finora Rodriguez ha collezionato 13 presenze su 15 partite, partendo per 10 volte dal primo minuto e saltando solo le gare contro Sassuolo (influenza) e Udinese (rimasto in panchina).

Partita top: Inter-Torino — Malgrado il ko dei granata al Meazza, nella partita contro l'Inter Rodriguez è stato uno dei più positivi tra le fila della squadra di Juric: puntuale e preciso in marcatura su Barella, contro cui ha vinto molti duelli, il centrale svizzero è andato anche vicino al gol su punizione (una specialità della casa), trovando però sulla sua strada un attento Handanovic.

Partita flop: il derby con la Juventus — Come praticamente tutti i suoi compagni di squadra, anche per Rodriguez la partita da archiviare in fretta è quella contro la Juventus. Da un suo appoggio sbagliato nel primo tempo nascono tre occasioni in rapida successione per i bianconeri, e anche nella ripresa la prestazione non migliora.

Voto: 6 — In generale la prima parte di stagione di Rodriguez merita la piena sufficienza. Se è vero che le sue prestazioni non hanno mai strappato applausi a scena aperta, è altrettanto vero che lo svizzero ha sempre risposto presente quando chiamato in causa, che fosse da titolare o a gara in corso, garantendo una buona continuità di rendimento condita anche dall'esperienza che ne fa uno dei "senatori" granata.