Torino, il pagellone di metà stagione: Vlasic 7, miglior acquisto dei granata

Con quattro reti segnate, il trequartista croato arrivato in estate è il miglior marcatore granata di questa prima parte di stagione

Redazione Toro News

Con la sosta invernale su Toro News torna l’appuntamento con i pagelloni di metà stagione: a ogni giocatore assegneremo un voto che riassuma le gare fin qui disputate da agosto a novembre. Buona lettura.

Il suo connazionale Ivan Juric lo aveva fortemente voluto come rinforzo per la trequarti granata, e sin dalle sue prime apparizioni è stato chiaro il motivo. Arrivato dal West Ham in prestito con diritto di riscatto, Nikola Vlasic ha avuto un ottimo impatto sul Torino grazie al suo mix di tecnica, qualità ed esplosività. A suo agio sia nel ruolo naturale di trequartista sia in quello di falso nove per sopperire alle assenze di Sanabria e Pellegri, il croato ha fin qui messo a segno tre assist (due in campionato e uno in Coppa Italia) e quattro gol (tutti in Serie A), che ne fanno il miglior marcatore granata di questa prima parte di stagione.

Partita top: Torino-Sampdoria 2-0 — Sono tante le buone prestazioni stagionali di Vlasic, ma per la partita top vale la pena citarne una in cui ha agito da falso nove: contro i blucerchiati di Stankovic il croato, complici le assenze di Sanabria e Pellegri, si piazza al centro dell'attacco dimostrando di saper padroneggiare bene un ruolo non suo. A coronamento della prova di sacrificio arrivano anche l'assist per il vantaggio di Radonjic nel primo tempo e il gol che chiude i giochi nella ripresa.

Partita flop: Bologna-Torino 2-1 — Prestazione a dir poco opaca quella del trequartista croato al Dall'Ara, una giornata storta per quasi tutta la squadra granata che non risparmia nemmeno lui: un paio di buone giocate, ma nessun pericolo creato alla retroguardia rossoblù. Viene sostituito dopo poco più di un'ora di gioco da Radonjic, che non fa meglio.

Vlasic, il pagellone di metà stagione: il voto — In definitiva il voto di Vlasic è 7: il croato ha portato una ventata di qualità ed imprevedibilità alla trequarti granata, dimostrandosi spesso e volentieri decisivo anche senza sfornare assist o segnare gol. Se dovesse confermarsi su questi livelli anche nella seconda parte di stagione, la dirigenza granata non potrà fare a meno di valutare in maniera seria il riscatto del giocatore dal club londinese, fissato a 15 milioni.