Torino, il presidente della Lega Serie A in visita: giornata granata per Casini

Il presidente della Lega Serie A è andato quest'oggi in visita al Torino FC. La società granata ha accolto con grande piacere questa visita, che è stata composta da più tappe. Lorenzo Casini ha infatti visto lo Stadio Olimpico Grande Torino, per poi spostarsi al Filadelfia dove la squadra si allena, per poi visitare anche la basilica di Superga, luogo di culto nella tradizione del Toro. Per concludere ha visitato anche la sede sociale della squadra granata, incontrando il Direttore dell'area tecnica Davide Vagnati, Emiliano Moretti e Andrea Bernardelli.