Torino, il primo allenamento a Waidring: Sanabria è tornato ad allenarsi

Due campi uno attaccato all’altro, nessuna tribuna intorno. Si presenta così il Walstadion di Waidring, che ospiterà la seconda fase del ritiro precampionato del Torino , da oggi sino al 30 luglio. Oggi il Torino di Juric ha battezzato per la prima volta il terreno di gioco, in ottime condizioni, per un allenamento pomeridiano tecnico-tattico volto alla preparazione dell’amichevole di domani, 23 luglio, contro il Trabzonspor nella vicina Kitzbuhel (ore 18).

Juric dovrà schierare domani una formazione rimaneggiata per quanto riguarda il reparto offensivo. Antonio Sanabria è tornato ad allenarsi oggi dopo un’indisposizione che lo ha tenuto fermo sin dal 15 luglio, quando aveva giocato il primo tempo dell’amichevole contro il Waidring, ma ovviamente l’attaccante paraguaiano ha svolto solo differenziato. Così come Pietro Pellegri, fermo per un trauma contusivo alla coscia destra. Oggi si è rivisto in campo, per un programma differenziato: vedremo se sarà disponibile domani. Si è fermato ieri, invece, Nemanja Radonjic, per un affaticamento ad un adduttore.