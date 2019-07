Torino, il programma UFFICIALE per il ritiro di Bormio: presentazione il 17 luglio

Per l’ottava stagione consecutiva il Torino preparerà la stagione a Bormio. Ora sono ufficiali anche le date – anticipate rispetto alla tabella di marcia iniziale per il ripescaggio ai preliminari di Europa League – del ritiro in Valtellina. Come vi avevamo anticipato, i granata arriveranno a Bormio il 7 luglio e ci rimarranno fino al 18. Prima di tutto ci sarà però il raduno: primo allenamento in programma giovedì con porte aperte ai tifosi dalle 16.45. L’arrivo è previsto per domenica sera: la squadra partirà dopo un allenamento in giornata al Filadelfia. In mezzo sono previste tre amichevoli: l’11 luglio alle 17 ci sarà la consueta partita contro la Bormiese (squadra di Seconda categoria locale) e la presentazione ufficiale delle nuove maglie da gara targate Joma, domenica 14 (sempre alle 17) il Torino affronterà il Merano (Prima categoria) e il 18 alle 16:30 la Pro Patria. Il giorno prima della partita contro la squadra di Busto Arsizio ci sarà la presentazione della squadra in piazza Cavour, l’inizio della serata è previsto per le 21.

Ecco gli impegni:

• 4 luglio: Ritrovo a Torino della squadra

• 7 luglio: Partenza per Bormio

• 11 luglio ore 17: Amichevole contro la Bormiese (Seconda categoria) e presentazione nuove maglie

• 14 luglio ore 17: Amichevole contro il Merano (Prima categoria)

• 17 luglio ore 21: Presentazione della squadra in piazza Cavour

• 18 luglio ore 16:30: Amichevole contro la Pro Patria