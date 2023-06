Torino, il programma del ritiro a Pinzolo: ecco le date delle amichevoli

Il Torino ha ufficializzato il programma della preparazione estiva in vista della stagione 2023-2024. Il gruppo squadra si ritroverà dopo le vacanze al Filadelfia nella giornata di lunedì 10 luglio per tornare a lavoro in quello che si configurerà come un pre-ritiro della durata di una settimana. Il 17 luglio i granata partiranno quindi per Pinzolo, località trentina situata in Val Rendena, dove si terrà il ritiro vero e proprio che durerà fino al 28 luglio.