Torino, il punto dall’infermeria: Sanabria potrebbe rivedersi ad Udine

Dopo la vittoria in Coppa Italia contro il Cittadella per il Torino è tempo di tornare con la testa al campionato. Per Juric e i suoi uomini ci sarà da rimboccarsi le maniche per invertire un trend negativo dal momento che nelle ultime cinque partite di Serie A è arrivato un solo punto e la vittoria manca ormai dal 5 settembre, giorno in cui i granata sconfissero 1-0 il Lecce. Per farlo Juric può contare su una buona condizione fisica della sua rosa che al momento non registra nuovi infortunati ad eccezione di Antonio Sanabria , unico assente nel derby con la Juventus e anche in Coppa Italia.

Le condizioni di Sanabria non preoccupano: ottimismo per una convocazione con l'Udinese

Il prossimo impegno del Toro sarà domenica alle ore 12:30 sul campo dell'Udinese, una trasferta ostica dal momento che i friulani sono una delle migliori formazioni in Serie A. La classifica per i bianconeri recita infatti quinto posto a quota 21 punti al pari della Lazio. Nel postpartita del match di Coppa Italia con il Cittadella, l'allenatore granata Ivan Juric ha affermato di essere convinto di poter fare una bella partita ad Udine e di poter portare a casa dei punti. Per riuscire a farlo avrà certamente bisogno di tutti i suoi migliori uomini in modo da avere più scelta possibile. L'unico indisponibile nelle ultime due partite è stato Sanabria a causa di un affaticamento muscolare ad un polpaccio, però ora sembra sulla via del recupero. Le condizioni del paraguaiano infatti non preoccupano eccessivamente e c'è ottimismo riguardo una sua possibile convocazione per la trasferta in Friuli. Le chances per vederlo almeno in panchina nelle ultime ore sono in crescita. Il Torino ha bisogno del suo numero 9 perché Sanabria e Pellegri sono due attaccanti differenti e che possono dare a Juric scelte diverse in base all'avversario e al momento della partita. Ma di certo al momento, considerando le condizioni di Sanabria, è Pellegri il favorito per partire titolare a Udine nel 3-4-2-1.