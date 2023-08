Torino, il punto dall’infermeria: Vanja ok, Ricci non preoccupa, su Seck…

Seck si sottoporrà ad esami, le condizioni di Bellanova non preoccupano

Nell'ultima gara amichevole, giocata contro il Reims, si è fermato Samuele Ricci che è stato vittima di una botta alla caviglia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate alla ripresa degli allenamenti a Torino, ma non sembrano esserci grosse preoccupazioni e al momento non sono in programma esami strumentali. Chi invece esce definitivamente dall'infermeria è Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo si è infortunato durante il ritiro di Pinzolo, vittima di una distrazione di basso grado del bicipite femorale sinistro, ma ora questo guaio è alle spalle ed è pronto per tornare in campo; salvo sorprese sarà a disposizione per lunedì. Chi invece va sottoposto ad esami è Demba Seck. L'attaccante classe 2001 ha saltato la sfida in Francia a causa di un problema alla spalla sinistra e dovrà essere oggetto di accurate verifiche utili per valutare la gravità del suo infortunio e i conseguenti tempi di recupero. Juric può sorridere invece osservando le condizioni di Raoul Bellanova, l'esterno ex Inter ha saltato entrambe le partite giocate in terra francese ma adesso il suo stato di salute non preoccupa e salvo sorprese sarà arruolabile per l'inizio di stagione.