Torino, il punto dall’infermeria: verso il forfait con l’Inter Lazaro e Radonijc

Salvo sorprese dovrebbero essere due le defezioni nel Torino nella partita di sabato contro l'Inter: l'ex Valentino Lazaro e il trequartista Nemanja Radonijc . Ivan Juric sembra destinato a dover rinunciare a due alternative importanti rispettivamente in corsia e dietro l'unica punta. Se dovesse essere assente il serbo, allora la coppia dietro a Sanabria sarebbe pressoché obbligata con Nikola Vlasic e Aleksey Miranchuk. Radonjic si trascina questo problema fisico da alcune settimane; non gioca infatti un match ufficiale dal 22 aprile contro la Lazio e ha saltato le ultime sei giornate consecutive.

Lazaro non ha fatto parte della vittoriosa trasferta di La Spezia e dovrebbe aver finito la sua stagione in granata, condizionata da alcuni acciacchi, su tutti quello che l'ha tenuto fermo per un paio di mesi a inizio 2023. Anche sulle corsie, dunque, le scelte di Juric potrebbero essere obbligate con Wilfried Singo a destra e Mergin Vojvoda sulla sinistra; unica possibile variazione sul tema l'innalzamento a tutta fascia di Ricardo Rodriguez. Pertanto, a meno di 48 ore dal fischio d'inzio di Torino-Inter, valida per la trentottesima e ultima giornata di Serie A, l'infermeria granata conta soltanto Radonjic e Lazaro; per il resto saranno tutti disponibili.