Torino, il punto dall’infermeria: Zima e Djidji vedono il Cagliari, Seck no

Anti-vigilia di esordio in campionato per il Torino di Ivan Juric. In vista della sfida interna contro il Cagliari, la seconda ufficiale dopo quella di Coppa Italia contro la Feralpisalò, il tecnico croato dovrebbe avere tutti a disposizione tranne Demba Seck, ancora alle prese con un problema alla spalla occorso durante il mini-ritiro nel Nord della Francia a inizio agosto. Dovrebbe quindi mancare un'alternativa sulla trequarti o comunque nel reparto offensivo. Per il resto tutti gli altri giocatori dovrebbero essere a disposizione, quanto meno dovrebbero figurare nella lista dei convocati. Il condizionale è naturalmente d'obbligo, soprattutto per casi come quelli relativi a David Zima e a Koffi Djidji.

Entrambi i difensori dovrebbero essere verso il rientro e dovrebbero essere convocati per la partita di lunedì sera. L'avvio di stagione di Djidji è stato alquanto complicato dopo l'operazione di ernia inguinale dello scorso giugno. Ha saltato tutto il ritiro di Pinzolo nella seconda metà di luglio e ha provveduto, in accordo con lo staff granata, a svolgere le terapie in Francia. Non c'è stato con la Feralpisalò in Coppa Italia ma è prossimo al rientro e ce lo si aspetta nella lista dei convocati già per il match di lunedì sera. Discorso diverso per Zima. Il ceco si è fermato nell'amichevole con il Lens e ha saltato l'esordio stagionale con la Feralpisalò. Il suo è stato un problema all'arto inferiore destro, ma il peggio sembra essere alle spalle. Pertanto, in vista del debutto in Serie A il Torino potrebbe essere quasi al completo.