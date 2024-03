Torino, il punto nazionali: Vlasic e Savva in gol, Gineitis in forma smagliante

Minutaggio, condizione fisica e umore dei nazionali: continua il grande periodo di forma di Gineitis e Vlasic, italiani in chiaroscuro

Simone Napoli 27 marzo 2024 (modifica il 27 marzo 2024 | 16:47)

Dieci i nazionali granata che in questa sosta hanno fatto le valigie per vestire la maglia del proprio Paese: i due italiani Bellanova e Buongiorno, lo svizzero Rodriguez, Vlasic con la Croazia, Gineitis partito per la volta della Lituania, Sazonov con la Georgia, Vojvoda con il Kosovo, Savva con l'Under 21 del Cipro e infine la coppia tutta serba formata da Milinkovic Savic e Kabic rispettivamente con la Nazionale maggiore e la Under 21. Le partite sono finite e i granata sono rientrati alla base per mettersi a disposizione di Juric. Ecco minutaggio raccolto, umore e condizione fisica dei giocatori impegnati in Nazionale durante questa sosta.

Gli italiani: Buongiorno ok, Bellanova corre sempre di più — Convocati dal CT azzurro Luciano Spalletti, Alessandro Buongiorno e Raoul Bellanova rientrano a Torino dalla tournée negli Stati Uniti: il difensore centrale ha giocato tutta la prima partita contro il Venezuela, mentre all'esterno classe 2001, all'esordio, sono bastati 45 minuti per prendersi la scena. Prestazione sottotono per Buongiorno che, dopo aver procurato il rigore poi parato da Donnarumma, ha faticato a reggere botta in marcatura su Rondon. Promettente invece la prova di Bellanova, partito titolare contro l'Ecuador, ha giocato solo un tempo e poi è uscito nell'intervallo per via precauzionale a causa di un fastidio al pube. Le sensazioni sull'esterno però sono molto positive: la crescita in granata ha convinto Spalletti a dargli una chance, che Raoul ha saputo sfruttare molto bene. La sua facilità di corsa e la sua qualità offensiva sono risultate lampanti sin di primi minuti. Se per Buongiorno erano già alte le possibilità di essere convocato per Euro 2024, adesso sono in rialzo pure quelle di Bellanova.

Gineitis vince e convince: Lituania qualificata in Nations League — Continua il grande stato di forma di Gvidas Gineitis anche con la Lituania: la nazionale baltica conquista la qualificazione alla "fascia C" della prossima Nations League. In questo doppio confronto tra Lituania e Gibilterra era in palio proprio l'ultimo posto per i gironi del terzo livello della competizione Uefa. 177' in campo per il centrocampista classe 2004 in due partite e due prestazioni di grande livello dimostrando di essere già un punto fermo della Nazionale maggiore a neanche 20 anni. Gineitis viene spesso cercato dai compagni e abbina un ottimo gioco in entrambe le fasi di gioco tentando anche conclusioni da fuori e passaggi chiave per i compagni.

Vlasic, Rodriguez e Vojvoda gli ultimi a rientrare — Impegnati ieri sera nell’ultimo match della sosta per le rispettive Nazionali, Vlasic, capitan Rodriguez e Vojvoda tornano agli ordini di Juric: sosta positiva per Vlasic che, nonostante nel primo match della Croazia contro la Tunisia abbia sbagliato un rigore, ha ben figurato anche nella partita di ieri notte contro l’Egitto, il numero 13 croato ha segnato la rete del momentaneo 1-1 che ha dato il là alla rimonta. Una rete che alimenta il buon momento di forma del centrocampista che in questa sosta ha giocato 98’ in due partite. Per il croato ex West Ham si tratta dell'ottava marcatura in Nazionale maggiore dopo 55 presenze: l’ultima sua rete risaliva al 7 settembre 2021. Turno di riposo invece per Ricardo Rodriguez nel match di ieri sera della sua Svizzera contro l'Irlanda, dopo che il capitano granata aveva giocato tutta la prima partita contro la Danimarca. Minuti che invece non sono stati risparmiati a Vojvoda che con il suo Kosovo ha giocato per intero tutte e due le partite amichevoli dei balcanici: regge dunque la tenuta dell’esterno di Juric, che può trovare in lui un buon jolly per entrambe le fasce.

Milinkovic Savic e Sazonov in tribuna — Missione compiuta per la Georgia che ha centrato la storica prima qualificazioni agli Europei con due vittorie alle quali però non ha preso parte Sazonov: il difensore è stato convocato per il raduno dei biancorossi, ma non è mai stato chiamato tra titolari e panchina. Il roccioso centrale deve ancora crescere tanto, ma ci sono tutti i buoni presupposti. Zero minuti giocati anche per Vanja che, di fatto, si è riposato in queste sue amichevoli con la sua Serbia.

Minuti per Kabic, gioia Savva: gol con il Cipro U21 — Uros Kabic rientra alla base dopo l'ora abbondante in campo con la maglia della Serbia Under 19: il nazionale serbo, inizialmente aggregato con l'Under 21, non è però stato convocato per il match contro il Lussemburgo, ma ha preso parte alla selezione Under 19 di Jovan Damjanović che ha giocato contro la Lettonia: 63 minuti messi nelle gambe per il talentino serbo che ha giocato come esterno sinistro in un 4-4-2. Dopo la crescente fiducia di Juric nelle ultime settimane, Zanos Savva è stato chiamato dal CT del Cipro Under 21 per i match di qualificazione agli Europei di categoria: l’esterno granata e stato schierato dal primo minuto sia nella prima amichevole che nel secondo match valido per le Qualificazioni agli Europei, ma è nel secondo che ha brillato di più mettendo a segno un gol decisivo per la vittoria dei ciprioti. E Juric supervisiona da vicino.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.