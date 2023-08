Torino, il punto sugli infortunati: Bellanova e Vanja provano a recuperare

C'è ancora da giocare l'amichevole contro il Reims (in programma oggi alle 17), poi sarà tempo di pensare agli impegni ufficiali. Il Torino si sta preparando per entrambe le cose, con un occhio attento alla gestione dell'infermeria per recuperare chi è stato costretto al forfait.

Lo staff granata ha rivalutato le condizioni degli acciaccati prima della sfida contro il Reims. Continuerà a rimanere ai box Koffi Djidji , alle prese con il recupero dall'operazione a cui si è sottoposto a causa di un'ernia inguinale. Il francese sta tornando in condizione, ma l'imperativo dello staff è cautela per evitare possibili ricadute da scontare poi a inizio campionato. Non sarà della partita nemmeno David Zima , alle prese con un problema alla gamba destra che dà fastidio da prima del Lens e che richiede cautela visti i guai fisici che nell'ultimo anno hanno tormentato il difensore ceco. A dare forfait, salvo sorprese, anche Karol Linetty . Il centrocampista è da tempo ai box a causa di un fastidio al polpaccio particolarmente duro a scomparire e non ha ancora recuperato.

Torino, il punto sugli infortunati: Bellanova e Vanja in forse per il Reims

Quadro più ottimistico per quanto riguarda altri recuperi. Raoul Bellanova, dopo aver saltato il Lens a causa di un sovraccarico muscolare, è stato attentamente monitorato dallo staff di Ivan Juric. In mattinata il laterale ex Inter è stato sottoposto a ulteriori controlli per capire se possa essere impiegato già contro il Reims o se sia meglio attendere. Infine migliora anche Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo è tornato a lavorare in gruppo dopo la distrazione al bicipite femorale sinistro, segnale di una strada in discesa per il recupero. Ciò non significa che sarà titolare contro il Reims: la prudenza potrebbe portare Juric a non rischiare e a schierare nuovamente Luca Gemello tra i pali.