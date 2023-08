Torino, il punto sugli infortunati: Bellanova verso il rientro

Torino, il punto sugli infortunati

Buone notizie arrivano da Raoul Bellanova. Il laterale granata era assente nell'amichevole contro il Lens a causa di un non precisato fastidio muscolare che sembra tuttavia essere rientrato, quindi Juric dovrebbe poter contrare su Bellanova presto e farlo rientrare nelle convocazioni per il Reims. Nel frattempo prosegue anche il recupero di Koffi Djidji e Karol Linetty: il francese, operato a causa di un'ernia inguinale, è stato costretto a una partenza a rilento, il polacco invece ha dovuto fare i conti con un trauma elongativo al polpaccio. Entrambi hanno ricominciato a correre e stanno quindi recuperando la condizione. David Zima è sempre alle prese con un problema alla gamba destra: al momento non c'è una diagnosi precisa, ma è probabile che il difensore sia costretto al forfait contro il Reims. Infine Vanja Milinkovic-Savic: il portiere serbo sta lavorando a secco e ancora senza pallone per recuperare dal risentimento al flessore, si punta al rientro per l'esordio del Torino in Coppa Italia.