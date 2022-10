Torino, il report dell’allenamento odierno: nuovi problemi per Sanabria

Il Torino si sta preparando per il big match contro il Milan di domenica sera. I granata di Juric sono chiamati a ripetersi dopo l'ottima e inaspettata vittoria di Udine. Al termine della seduta di oggi il Torino ha diramato un comunicato che non riporta buone notizie per Antonio Sanabria. Il paraguaiano, infatti, ha lavorato solo a parte per il riacutizzarsi dei problemi ad un polpaccio che lo avevano reso indisponibile per il derby di due settimane fa. Sul finire della scorsa settimana era tornato in gruppo ed era stato convocato per Udinese-Torino (senza giocare), ma il fastidio è riemerso e dunque il paraguaiano rimane a mezzo servizio. A questo punto è da ritenersi in fortissimo dubbio la sua presenza per il match di domenica contro il Milan (ore 20.45).