Torino, il saluto di Bremer ai tifosi: “Vi terrò tutti nel mio cuore”

Il commiato del centrale brasiliano ai supporters granata: "E una cosa è certa, ovunque io andrò avrete sempre un tifoso in più"

Il suo passaggio alla Juventus è ormai cosa fatta, e attraverso i suoi profili social Gleison Bremer ha salutato i tifosi del Torino. "Quattro anni molto intensi", come si legge nel post del centrale brasiliano, che lo hanno fatto crescere e migliorare diventando un perno della difesa granata. Colori, quelli granata, che Bremer non dimenticherà facilmente, nonostante il suo passaggio ai rivali di sempre bianconeri: "E una cosa è certa, ovunque io andrò avrete sempre un tifoso in più".