Torino, Ilic aveva le valigie in mano e ora è protagonista: un “nuovo acquisto”

Ivan Ilic sembrava esser quel giocatore di cui il Torino poteva fare a meno per fare cassa. Lo Zenit era vicinissimo al calciatore: l'offerta si avvicinava ai 22-23 milioni di euro. Poi il ragazzo non era così convinto di andare in un campionato dove non avrebbe potuto giocare le coppe europee e non sono stati venduti quei giocatori per aver il tesoretto da investire sul serbo. Alla fine, Ilic è rimasto e potrebbe essere una delle pietre angolari su cui costruire il Toro di Vanoli.