Torino, Ilic e Linetty incontrano i tifosi allo Joma Store

Dopo aver sconfitto l'Atalanta, i ragazzi del Toro si preparano alla sfida con il Frosinone: bisogna trovare continuità di risultati per centrare obiettivi importanti. Nel frattempo, allo Joma Store di Corso Orbassano 215, dopo essersi allenati, Karol Linetty e Ivan Ilic hanno incontrato i tifosi granata in occasione di un Meet & Greet organizzato dal Torino che aveva dato appuntamento ai fans per oggi pomeriggio. Tanti i tifosi presenti, soprattutto molti bimbi, spesso accompagnati dai nonni che tramandano la passione granata di generazione in generazione.

Toro, clima disteso: c'è voglia di fare bene

Alle ore 15 i due centrocampisti sono arrivati allo Store, ad aspettarli alcuni ragazzi in coda. All'interno del negozio era possibile acquistare gadget e vestiario ufficiale del club da poter far firmare ai due. I calciatori si sono prestati per foto ed autografi con tutti i presenti in un clima disteso. Diversi gli incitamenti ai due, soprattutto in vista della sfida con il Frosinone. Un nonno che accompagnava i nipotini, ha spronato i due dopo la vittoria con i nerazzurri di lunedì: "Mi raccomando, continuate così!".