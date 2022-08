Torino, Ilkhan è allo stadio per le visite mediche: gli aggiornamenti

Emirhan Ilkhan è pronto per diventare un nuovo giocatore del Torino. Il centrocampista turco è arrivato nella mattinata di oggi, venerdì 5 agosto, allo stadio Olimpico "Grande Torino" per svolgere le visite mediche. Una volta terminate queste, Ilkhan si dirigerà verso la sede di via dell'Arcivescovado per la firma sul contratto che lo legherà al Torino. Il club granata ha pagato al Besiktas la clausola da 4,5 milioni di euro e riconoscerà al club di Istanbul il 20% del ricavato della futura rivendita del giocatore.