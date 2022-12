Torino, Ilkhan torna titolare in amichevole e convince: ipotesi prestito lontana

Il giocatore può e deve crescere, ma con ogni probabilità lo farà agli ordini di Juric e non altrove

Irene Nicola

Il 2023 può essere un banco di prova per tanti al Torino, lo sarà con ogni probabilità anche per Emirhan Ilkhan. Il giovane centrocampista turco ha ritrovato il campo dopo molto tempo, indossando nell'amichevole contro l'Espanyol una maglia da titolare vestita solo contro il Lecce a inizio settembre in Serie A. Ha dato segnali di crescita, ciò che il club si aspetta dal talento turco.

Torino, Ilkhan poco impiegato: Juric gli ha preferito Adopo dopo l'Inter — Ilkhan ha giocato appena 87' in Serie A. Si è mosso bene nella prima da titolare contro il Lecce, ha poi commesso un'ingenuità a San Siro contro l'Inter, condannando i granata alla sconfitta. Un errore sì ma comprensibile nell'ottica di un processo di apprendimento ancora in corso. Da allora in poi però è stato relegato in panchina, Juric gli ha preferito nei finali di gara Adopo. Il francese vanta una maggiore fisicità, neo del centrocampo granata e poteva rappresentare una diga in più nei momenti in cui stringere i denti. Ilkhan è rimasto a guardare, giocando una manciata di minuti solo con la Sampdoria a dicembre. Con l'Espanyol invece è tornato titolare, preferito proprio ad Adopo. Un'occasione importante per il turco, perché Lukic si aggregherà domenica al ritiro e contro l'Almeria potrebbe toccare nuovamente al turco essere titolare.

Torino, Ilkhan verso un impiego graduale: ipotesi prestito lontana — Ilkhan ha sfruttato bene la sua chance, confermando le doti che si erano intraviste nei soli 87' giocati in Serie A. Contro l'Espanyol si è visto un giocatore sicuro e a suo agio nel duo di centrocampo formato da Ricci, una conferma della personalità già vista contro il Lecce e apprezzata da Juric. Da segnalare anche più suggerimenti per Miranchuk e Sanabria nel corso della gara. La volontà del Torino sarebbe quella di garantirgli un percorso di crescita graduale, ma sempre alla corte di Ivan Juric e non altrove. L'ipotesi di prestito nel 2023 pare accantonata, proprio in virtù della mano del tecnico granata con i giovani, che spesso ha saputo lanciare. Ilkhan può e deve crescere, ma avrà modo di farlo con ogni probabilità al Toro, senza passare da step intermedi.