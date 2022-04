Torino, in avanti Sanabria o Pellegri? Il ballottaggio di oggi e (forse) domani

A 24 ore dalla sfida contro lo Spezia, resta aperto il ballottaggio in attacco tra l'ex Monaco ed il paraguayano

Luca Bonello

Ivan Juric ha un dubbio da sciogliere per quanto riguarda l'attacco. O, almeno, questo ha affermato il tecnico durante la conferenza stampa di presentazione di Torino-Spezia. Dopo l'infortunio rimediato da Belotti negli scorsi giorni (elongazione alla coscia sinistra: 10-15 giorni di stop) al tecnico croato è stata posta l'inevitabile domanda sul sostituto del Gallo per la sfida contro i liguri. I candidati sono Pellegri e Sanabria: uno dei due scenderà in campo dal 1', l'altro probabilmente gli subentrerà a gara in corso. "Non ho ancora deciso chi partirà titolare", ha detto Juric. Il ballottaggio si propone per la sfida di domani e almeno per le prossime due, in assenza di Belotti, ma potenzialmente anche per il prossimo futuro, se il Gallo dovesse confermare la scelta di lasciare il Torino: il paraguaiano è un giocatore di proprietà, mentre il giovane genovese potrebbe essere riscattato dal club granata per 6 milioni dal Monaco in estate.

PELLEGRI - L'ottimo ingresso nel match contro la Lazio, con tanto di gol nella ripresa, al netto della palla persa che ha originato l'azione del pari della Lazio, potrebbe essere una motivazione in più per dare a Pellegri la possibile titolarità contro lo Spezia. Per lui sarebbe la prima volta con la maglia granata e la seconda in tutto il campionato (era partito dal primo minuto una volta col Milan). Il ragazzo "sta crescendo bene", come affermato dallo stesso Juric, ma deve anche riprendere il ritmo dopo anni difficili. " Deve partire dal basso perchè tutto il periodo del Monaco non gli è stato utile sotto diversi punti di vista" ha infatti sentenziato il tecnico croato, che da sempre ha stima nei confronti dell'ex Milan, dato che lo ha lanciato nel calcio dei grandi a soli 16 anni di età.

BALLOTTAGGIO - Resta quindi aperto il ballottaggio tra Pellegri e Sanabria per la maglia da titolare contro lo Spezia. Da una parte troviamo un ragazzo che "con la Lazio ha fatto un gol di potenza: ha dentro questa dote e l'attacco della profondità", mentre dall'altra troviamo un calciatore che si è ripreso dal problema al polpaccio che lo ha tenuto lontano dal terreno di gioco per oltre un mese. Sanabria, ritornato in gruppo dopo l'infortunio rimediato nei giorni successivi a Toro-Inter, adesso può riprendersi quella titolarità che manca da Torino-Venezia. Juric ha detto di lui che "ha fatto molto bene in settimana e sta meglio", quindi, al di là del buon impatto di Pellegri con la Lazio, anche Sanabria si candida fortemente per la maglia da titolare in Torino-Spezia. Pellegri resta comunnque il favorito per partire dall'inizio, con il 19 granata pronto a dargli il cambio. Il ballottaggio sarà risolto nelle prossime ore, pensando al presente. E in ottica futura entrambi possono candidarsi per colmare l'eventuale spazio lasciato dalla possibile partenza di Belotti, ferma restando in tal caso la necessità del club di operare sul mercato.