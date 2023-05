Escluso dalla lista dei convocati per la partita contro lo Spezia (ultima uscita di campionato del Torino), Valentino Lazaro è stato sottoposto ad accertamenti strumenti per l'infortunio alla coscia. Gli esiti degli esami hanno evidenziato una lesione tra il primo e secondo grado del muscolo grande adduttore della coscia destra. L'esterno granata sta già seguendo un percorso riabilitativo con lo staff medico di Ivan Juric, ma per Lazaro la stagione termina in anticipo.