Torino, infortunio Njie: lesione muscolare, niente Pinzolo

Nella mattinata del venerdì 14 luglio, il Torino ha svolto agli ordini di Ivan Juric il quinto allenamento stagionale presso il Filadelfia. Si sono aggregati al resto del gruppo Gineitis, Ilic, Linetty, Milinkovic Savic, Pellegri, Singo e Vojvoda. Si è dovuto fermare per un guaio fisico lo svedese classe 2005 Eybi Njie. Gli accertamenti a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una lesione di primo/secondo grado del muscolo lungo adduttore della coscia destra. Il giocatore non partirà quindi per il ritiro a Pinzolo. Lavoro personalizzato per il difensore francese Koffi Djidji. Il giocatore infatti sta seguendo un iter riabilitativo dopo l'operazione di ernia inguinale a cui è stato sottoposto alla fine del campionato.