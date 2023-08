Torino, infortunio per Zima nell’amichevole contro il Lens

L'amichevole del Torino in casa del Lens si è conclusa 0-0 ma la brutta notizia per Juric è rappresentata dalle condizioni di David Zima. Il difensore ceco si è fermato al minuto 77 della gara contro i francesi per un problema muscolare. Appena ha accusato il dolore Zima ha chiesto il cambio e mentre usciva dal terreno di gioco sembrava toccarsi il flessore della gamba destra. Dovrebbe quindi essere un guaio muscolare occorsogli in quella zona della coscia. Nelle prossime ore, il numero 6 del Toro verrà sottoposto ad esami per capire la gravità dell'accaduto e per valutare meglio i tempi di recupero.