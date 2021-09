Torino, infortunio Praet: probabile rientro dopo la sosta di ottobre

L'allenamento odierno dei granata di Juric: programma personalizzato per Izzo, Belotti, Verdi e Zaza.

Interessamento distrattivo al bicipite femorale della coscia sinistra. Questa la diagnosi ufficializzata dal Torino per l'infortunio di Dennis Praet, uscito anzitempo nel match contro il Sassuolo per un problema muscolare. Oggi, il centrocampista belga ha iniziato le terapie riabilitative, in modo da poter essere al più presto possibile nuovamente a disposizione di Juric. Il Torino come da prassi specifica che i tempi di recupero verranno stabiliti in base all'evoluzione clinica, ma al momento è ipotizzabile che il giocatore possa saltare le partite contro Lazio, Venezia e Juventus, per tornare a disposizione dopo la sosta di ottobre.