Torino, infortunio Schuurs: elongazione all’adduttore sinistro

Infortunio per Peer Schuurs. Si prevede uno stop di 10-15 giorni. Mancherà con il Monza, da valutare per il Verona

Peer Schuurs è stato oggi sottoposto a degli esami per verificare i fastidi che il difensore olandese aveva accusato durante Sampdoria-Torino per i quali era uscito anzitempo. L'ex Ajax è incappato in un trauma elongativo del lungo adduttore di sinistra, secondo quanto riporta il report medico del sito ufficiale del Torino FC. Sui tempi di recupero si può prevedere uno stop di 10-15 giorni. Perciò sarà assente domenica con il Monza, per il Verona, invece, sarà da valutare. Di seguito il comunicato completo: "Il Torino Football Club comunica che Perr Schuurs è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato un trauma elongativo del lungo adduttore di sinistra. La prognosi verrà valutata secondo l’evolversi clinico dell’infortunio".