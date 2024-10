Torino, infortunio Sosa: c’è la lesione per il croato

Oltre a Ivan Ilic, che salterà il Cagliari e probabilmente sarà out per quindi o venti giorni, anche Borna Sosa non sarà della sfida. Assenza dell'ultimo minuto, come aveva confermato anche Vanoli nella conferenza stampa della vigilia: "Calciando un pallone ha accusato una lesione miotendinea, ci sarà un bollettino che specificherà meglio l'infortunio". Gli esami strumentali hanno confermato la lesione miotendinea di secondo grado al vasto mediale sinistro.