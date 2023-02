Torino, infortunio Vieira: lesione tendine bicipite femorale per il mediano

Poche settimane dopo essere arrivato dalla Sampdoria all’ultimo giorno del calciomercato invernale, Ronaldo Vieira è già costretto a fermarsi per infortunio. Secondo quanto raccolto da Toro News, infatti, il centrocampista inglese ha riportato durante un allenamento al Filadelfia un infortunio piuttosto importante: si tratta di una lesione al tendine del bicipite femorale sinistro. Vieira finisce in infermeria e ci rimarrà per un periodo che non sarà inferiore a un mese di stop. A centrocampo, dunque, Juric perde un’alternativa in una situazione che vede altri giocatori non al meglio della condizione: Ricci sta recuperando dopo una lesione al polpaccio sinistro, Adopo è rimasto in panchina contro la Cremonese per una botta al ginocchio e Ilic ha disputato solo lunedì scorso la sua prima partita intera. Tutti e tre questi giocatori potrebbero comunque essere a disposizione per la partita contro la Juventus, a differenza di Ronaldo Vieira.