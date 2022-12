Torino, inizia il ritiro: granata atterrati ieri sera, Ricci porta la chitarra

Inizia ufficialmente il ritiro del Torino a San Pedro del Pinatar. I granata sono atterrati nella serata di ieri in Spagna, e si preparano a una settimana di lavoro e amichevoli per trovare la giusta condizione in vista della ripresa del campionato: il primo test della squadra di Juric è in programma domani alle 16 contro l'Espanyol, il secondo è fissato per venerdì 16 dicembre alle 17 contro l'Almeria. Tra i giocatori atterrati ieri all'aeroporto spicca Samuele Ricci, che ha portato con sé una chitarra; non manca il commento ironico sui social della sorella Sara: "Qualcuno ricordi a mio fratello che gioca a calcio e non fa il chitarrista in una band".