Torino, inizia la preparazione in vista del derby

Dopo il Venezia, i granata tornano ad allenarsi oggi al Filadelfia

L'ultimo impegno del Torino prima della pausa per le nazionali sarà il derby con la Juventus di sabato pomeriggio alle 18. Per i granata, come risaputo, è una delle sfide più importanti della stagione e va preparata nel miglior modo possibile e nei dettagli. Per questa ragione, Juric non ha intenzione di perdere alcun giorno di lavoro e infatti, oggi, dirigerà un allenamento al Filadelfia. Sabato arriva la Juventus, non c'è tempo per riposare.