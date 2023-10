Torino-Inter 0-3, Bellanova: “Le sconfitte fanno male, c’è da rimboccarsi le maniche”

Cosa prendete di buono da questa sconfitta? "Di buono prendiamo che abbiamo creato tanto nel primo tempo, tenuto la palla. A inizio secondo ci siamo un po' abbassato e dato il pallino in mano a loro, cosa che taglia le gambe visto che sono grandi campioni. Teniamo le occasioni create, diventare più inceisivi negli ultimi metri. Per prendere i tre punti bisogna far gol"

Come avete vissuto gli infortuni di Schuurs e Vlasic? "Schuurs l'ho visto piangere, è stato davvero brutto. Il ginocchio è l'incubo di un calciatore, l'infortunio più brutto. Perr è un grandissimo giocatore, fondamentale per noi ma non dobbiamo farci condizionare perché siamo professionisti e non dobbiamo calare di concentrazione se un compagno esce dal campo perché altri altrettanto forti entrano dalla panchina. Per quanto riguarda Vlasic lo spavento è stato grande, ai Mondiali abbiamo visto tutti cosa è successo a Eriksen ma siamo tutti contenti che le cose siano andate per il meglio"

Con che umore si va a Lecce? "Bisogna lavorare, abbiamo un mister che non molla un centimetro e già da domani ci chiederà il meglio. Siamo però noi che andiamo in campo e non il mister, dovremo dimostrare noi. Bisogna andare a Lecce e prendere tre punti che ci servono come l'aria

