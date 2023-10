Torino-Inter 0-3: fischi e contestazione della Maratona per i granata

Torino-Inter termina 0-3 e per la squadra piovono fischi dagli spalti. A differenza delle ultime uscite, il Toro questa volta è stato contestato anche dalla Curva Maratona. "Tirate fuori le palle", il coro che si è levato a più riprese, già pochi minuti prima del fischio finale. Non sono mancati gli ormai abituali cori contro il presidente Cairo, ma la contestazione ha preso stavolta di mira la squadra, che per la curva Maratona non ha offerto l'atteggiamento che ci si aspettava.