Torino-Inter 1-0 al 45′, Pobega: “Lavorato in settimana per rubare palla veloci”

Le dichiarazioni dei protagonisti al termine della prima frazione della gara valida per la 29^ giornata del campionato Serie A

Al termine del primo tempo del match Torino-Inter, valido per la 29^ giornata di Serie A, Tommaso Pobega è intervenuto ai microfoni di DAZN commentando la partita con le seguenti dichiarazioni: "Abbiamo lavorato tutta la settimana per essere veloci nella riconquista palla, dobbiamo continuare con questo ritmo e andare forti. Calo nel secondo tempo? No no mentalmente siamo sul pezzo".