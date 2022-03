Torino-Inter 1-1, Buongiorno: “Contro le big puniti da piccoli errori”

Le dichiarazioni dei protagonisti al termine della partita valida per la 29^ giornata del campionato Serie A

Al termine del match Torino-Inter, valido per la 29^ giornata di Serie A e terminato 1-1, Alessandro Buongiorno ha commentato la partita ai microfoni di Torino Channel con le seguenti dichiarazioni: "È stata una partita molto dura a centrocampo ma anche in ogni parte del campo con contrasti forti e tosti. Abbiamo giocato bene ma purtroppo è arrivato questo gol all'ultimo che non ci ha permesso di gustarci fino alla fine la partita".