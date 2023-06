Torino-Inter, biglietteria: solo in Curva Primavera pochi tagliandi venduti

Cresce l’entusiasmo in vista di Torino-Inter, gara che potrebbe rivestire un ruolo decisamente importante nel campionato granata. In caso di successo, gli uomini di Juric conquisterebbero matematicamente un ottavo posto che - alla luce dei problemi giudiziari della Juventus - potrebbe significare Conference League. E allora, per una partita che potrebbe mettere in palio l’Europa, è lecito attendersi il pubblico delle grandi occasioni.

Buona prevendita: le limitazioni frenano la Primavera

Per la sfida di sabato (fischio d’inizio alle 18.30) il primo settore a riempirsi è stata la Curva Maratona. Non risultano più tagliandi a disposizione neppure nei distinti ed anche nei vari settori della tribune si prospetta una buona affluenza: ancora a disposizione qualche centinaio di biglietti, con possibile apertura anche del parterre. L’unico settore in cui la vendita stenta a decollare è la Curva Primavera. Per evitare problemi di ordine pubblico, si possono acquistare tagliandi solo in caso di possesso di fidelity Cuore Granata (i possessori possono acquistare tre ulteriori biglietti oltre al proprio). Difficilmente si arriverà al sold out, ma la cornice di pubblico sarà molto buona ed è già stata superata quota ventimila spettatori.