Torino-Inter, l’affluenza: quasi 25mila presenze per l’ultima dell’anno

Il Torino F.C. ha diramato pochi istanti fa i dati ufficiali circa l'affluenza per la trentottesima e ultima giornata del campionato di Serie A, quella tra Torino e Inter. Sono presenti allo stadio "Olimpico-Grande Torino" 24.528 persone. Per questa partita così importante per la corsa all'ottavo posto è stata quindi sfondata quota 20mila, sfiorando quota 25mila. Ciò è stato dettato anche dalla presenza di tanti tifosi nerazzurri, nell'ultima partita in Italia dell'Inter prima della finale di Champions League in Turchia a Istanbul. L'incasso comunicato dalla società granata è pari a 639.644 euro.